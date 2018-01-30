Суд арестовал саратовского школьника по делу об убийстве одноклассника

САРАТОВ, 30 янв — РИА Новости. Суд в Саратовской области во вторник санкционировал арест 15-летнего школьника, обвиняемого в убийстве своего одноклассника из-за того, что тот ударил сверстницу из их компании во время застолья, сообщило областное управление СК РФ.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 15-летнему местному жителю. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство"… В настоящее время обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии", — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.