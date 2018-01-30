Суд арестовал саратовского школьника по делу об убийстве одноклассника

САРАТОВ, 30 янв — РИА Новости. Суд в Саратовской области во вторник санкционировал арест 15-летнего школьника, обвиняемого в убийстве своего одноклассника из-за того, что тот ударил сверстницу из их компании во время застолья, сообщило областное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что вечером 28 января двое 15-летних одноклассников в квартире сверстницы в доме по улице Маршала Василевского в городе Энгельсе устроили застолье с распитием алкогольных напитков. В это время между школьниками произошел конфликт из-за того, что потерпевший ударил рукой девочку по лицу. Обвиняемый предложил приятелю выйти на улицу для выяснения отношений, где нанес ему множественные ранения охотничьим ножом, от которых тот скончался на месте.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 15-летнему местному жителю. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство"… В настоящее время обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии", — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.