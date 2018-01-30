В Москве "экстрасенс" пойдет под суд за мошенничество

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москвичка-"экстрасенс" пойдет под суд за обман клиентки, которая надеялась с ее помощью решить проблемы со здоровьем и личной жизнью и передала злоумышленнице 610 тысяч рублей, сообщает столичная прокуратура.
Каждый раз "экстрасенс" настаивала на проведении дополнительных "сеансов исцеления", якобы необходимых для решения проблем и защиты. Таким образом, она с апреля 2013 года по июль 2016 года выманила у своей жертвы 610 тысяч рублей. Когда та поняла, что ее обманули, то обратилась к правоохранителям, которые задержали "экстрасенса".
Отмечается, что "экстрасенсу" предъявлено обвинение по статье УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
"Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей", — говорится в сообщении столичного надзорного ведомства.