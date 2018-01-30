В Москве "экстрасенс" пойдет под суд за мошенничество

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москвичка-"экстрасенс" пойдет под суд за обман клиентки, которая надеялась с ее помощью решить проблемы со здоровьем и личной жизнью и передала злоумышленнице 610 тысяч рублей, сообщает столичная прокуратура.

Следствие считает, что обвиняемая разместила в интернете объявление об оказании "экстрасенсорных" услуг. Когда к ней обратилась потерпевшая, злоумышленница убедила ее, что сможет решить все ее проблемы, в том числе со здоровьем и личной жизнью. Во время сеансов обвиняемая проводила над клиенткой "обряды", оказывая, по мнению следствия, на нее психологическое воздействие.

Каждый раз "экстрасенс" настаивала на проведении дополнительных "сеансов исцеления", якобы необходимых для решения проблем и защиты. Таким образом, она с апреля 2013 года по июль 2016 года выманила у своей жертвы 610 тысяч рублей. Когда та поняла, что ее обманули, то обратилась к правоохранителям, которые задержали "экстрасенса".

Отмечается, что "экстрасенсу" предъявлено обвинение по статье УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

"Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей", — говорится в сообщении столичного надзорного ведомства.