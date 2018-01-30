В МЧС сообщили о пострадавших при пожаре в жилом доме в Мурманской области

МУРМАНСК, 30 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей были госпитализированы с места пожара в многоэтажном жилом доме в городе Апатиты Мурманской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на нижнем этаже многоэтажного жилого дома поступило в 9.33 мск. По сообщению спасателей, выгорела комната, квартира закопчена по всей площади, сгорели вещи.

"С места пожара было спасено девять человек с применением спасательных устройств, автолестницы. Девять человек переданы бригаде скорой помощи, из них пять человек, в том числе два ребенка, были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в больницу города Кировска. Кроме них, было эвакуировано еще 19 человек", — сообщила сотрудница пресс-службы.

Пожар был ликвидирован в 10.34, его причина устанавливается.