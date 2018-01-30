Карельского следователя осудили за принуждение арестованного к самооговору

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Сегежский городской суд в Карелии приговорил к 3,5 годам колонии бывшего следователя МВД Дмитрия Пидлиснюка, который заставил арестованного признаться в 16 ограблениях в обмен на продукты, одежду и спиртное, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, следователь следственного отдела МВД РФ по Сегежскому району Пидлиснюк в 2012 году при расследовании уголовного дела по обвинению местного жителя в кражах, мошенничестве и грабежах, стремясь вменить ему все инкриминируемые эпизоды и завысить раскрываемость корыстных преступлений, сфальсифицировал доказательства его виновности – протоколы допросов свидетелей и потерпевших.

"Путем уговоров и угроз Пидлиснюк склонил содержавшегося под стражей обвиняемого к самооговору. За это следователь неоднократно передавал ему продукты питания, одежду и запрещенные предметы, в том числе спиртосодержащий напиток", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что по результатам первоначального рассмотрения уголовного дела в особом порядке судопроизводства подсудимый был признан виновным в совершении 17 эпизодов преступлений против собственности и приговорен к длительному лишению свободы.

После отмены кассационной инстанцией приговора и повторного судебного разбирательства в общем порядке он был осужден за совершение лишь одного преступления, а по остальным 16 эпизодам уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к совершению данных преступлений, отмечает надзорное ведомство.

Сегежский городской суд в понедельник приговорил Пидлиснюка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года 6 месяцев. Бывший следователь признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств следователем по уголовному делу о тяжком преступлении, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.