Мэра Красноярска допросили по делу о хищении

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Следователи допросили во вторник в качестве свидетеля по делу о хищении бюджетных средств главу Красноярска Сергея Еремина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

"Мэр Красноярска Еремин в качестве свидетеля допрошен по уголовному делу, расследуемому следователями ГСУСК по Красноярскому краю, по факту хищения бюджетных средств путем предоставления документов на оплату работ, которые фактически не проводились. Следователи проверяют его на причастность к преступлению", — сказал собеседник агентства.

В СК региона эту информацию не комментируют.