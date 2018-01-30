НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Заключенный, отбывающий наказание в нижегородской колонии, подозревается в создании в социальной сети сообщества, которое распространяло экстремистские материалы, в рамках уголовного дела обыски прошли у 19 предполагаемых участников, сообщило во вторник СУСК РФ по Нижегородской области.

"Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из УФСБ России по Нижегородской области по факту распространения в социальных сетях литературы экстремистской направленности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 26-летний осужденный за совершение убийств двух лиц по мотивам расовой и национальной ненависти, который отбывает наказание сроком 25 лет лишения свободы в колонии в Нижегородской области, "создал в одной из соцсетей сообщество, в котором объединил лиц, разделяющих идеологию расизма и национализма". Кроме того, он написал ряд книг экстремистской направленности, а его соучастники незаконно распространяли печатные, аудио- и электронные варианты указанных книг на территории РФ, уточняет СУСК.

В январе следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России провели обыски у заподозренных в соучастии в экстремистском сообществе 19 человек в Нижегородской, Воронежской, Тульской, Брянской, Московской, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Москве, а также в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Нижегородской области.

"Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Всего проведены обыски у 19 фигурантов. Двое из подозреваемых задержаны… Первоначально, в качестве подозреваемых по делу уже допрошены девять человек", — отмечает следственное управление.

Кроме того, добавляет СУСК, в ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников ГУФСИН, допустивших противоправные деяния осужденного.