НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Заключенный, отбывающий наказание в нижегородской колонии, подозревается в создании в социальной сети сообщества, которое распространяло экстремистские материалы, в рамках уголовного дела обыски прошли у 19 предполагаемых участников, сообщило во вторник СУСК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 26-летний осужденный за совершение убийств двух лиц по мотивам расовой и национальной ненависти, который отбывает наказание сроком 25 лет лишения свободы в колонии в Нижегородской области, "создал в одной из соцсетей сообщество, в котором объединил лиц, разделяющих идеологию расизма и национализма". Кроме того, он написал ряд книг экстремистской направленности, а его соучастники незаконно распространяли печатные, аудио- и электронные варианты указанных книг на территории РФ, уточняет СУСК.
В январе следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России провели обыски у заподозренных в соучастии в экстремистском сообществе 19 человек в Нижегородской, Воронежской, Тульской, Брянской, Московской, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Москве, а также в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Нижегородской области.
"Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Всего проведены обыски у 19 фигурантов. Двое из подозреваемых задержаны… Первоначально, в качестве подозреваемых по делу уже допрошены девять человек", — отмечает следственное управление.
Кроме того, добавляет СУСК, в ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников ГУФСИН, допустивших противоправные деяния осужденного.