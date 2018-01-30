В Уфе проверят на безопасность дом после отравления газом семьи с детьми

УФА, 30 янв — РИА Новости. Специалисты проверят жилой дом в Уфе на безопасность после того, как семья с двумя детьми отравилась газом, по предварительной версии, из-за неправильно установленного дымохода, сообщил РИА Новости во вторник представитель городской мэрии.
"Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил главе района вместе с главным архитектором и застройщиком проверить дом на безопасность. Предположительно, ЧП произошло из-за неправильно установленного дымохода, но эту информацию проверят специалисты",- сообщил представитель мэрии.
Он отметил, что дом, где произошёл инцидент, новый.
"Предстоит установить, по какой причине отравилась семья, и в случае обнаружения нарушений при монтаже дымоходов установить также лиц, причастных к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения", — говорится в сообщении.