В СК удивились критике приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Следственном комитете ответили тем, кто раскритиковал приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко выразила удивление по поводу того, что решение суда комментируют люди, в том числе из сферы медицины, не ознакомленные с материалами дела.

Они подвергают сомнению компетенцию своих коллег, дававших экспертное заключение, "нарушают элементарную этику" и "провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом", добавила Петренко.

"Еще большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе", — отметила она.

По ее словам, следствие тщательно проверяет любое обращение, касающееся возможной врачебной ошибки, лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело. Выводы по таким делам базируются на мнении независимых экспертов.

По данным СК, в июле 2013 года врач-гематолог в частной клинике на Профсоюзной улице во время трепанобиопсии (взятие образцов костного мозга и костной ткани) повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Следствие считает, что Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры.

В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам реального лишения свободы. Защита обжаловала это решение.

Приговор вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Свое мнение высказали и высокопоставленные столичные чиновники. Заммэра Леонид Печатников назвал обвинение "абсурдным", при этом сам глава города Сергей Собянин призвал разобраться в ситуации "максимально корректно и объективно".