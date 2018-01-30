В Приамурье завели уголовное дело после ранения солдата-срочника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ранения солдата-срочника в Амурской области, сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.

Ранее Восточный военный округ (ВВО) сообщал о проверке обстоятельств и причин ранения военного одной из воинских частей Белогорского гарнизона. По информации округа, военнослужащий находится в военном медицинском учреждении. Как рассказала сестра солдата-срочника, ее брат Евгений Кувайцев находится в коме, она уточнила, что он был призван 7 ноября 2017 года из поселка Кропачево Челябинской области.

Как сообщает ГВСУ, 26 января в военный следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону от командования воинской части 98671 поступило сообщение об обнаружении военного с огнестрельным пулевым ранением головы. "В этот же день по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства)",- говорится в сообщении.

Установлено, что по учебному плану 26 января проводились тренировки по противодействию терроризму, личному составу выдали штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Отсутствие Кувайцева было замечено около 10 часов утра, он был обнаружен на последнем этаже заброшенного здания без сознания. Срочника немедленно доставили в реанимацию военного госпиталя. "Ему поставлен диагноз "Огнестрельное пулевое ранение головы". Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое",- отмечается в сообщении.

По данным ГВСУ, на ящике с боеприпасами, который должен был охранять Кувайцев, была нарушена печать, выявлена недостача четырех патронов. Три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон – в магазине автомата срочника. "В связи с обнаружением записки в одежде пострадавшего изъята документация, содержащая образцы его почерка. Планируется назначение почерковедческой экспертизы. Об обстоятельствах произошедшего допрошены командование и личный состав воинской части",- добавляет следствие.

Для оказания практической и методической помощи в расследовании преступления на место происшествия направлены криминалисты военного следственного управления СК РФ по Восточному военному округу. Расследование уголовного дела продолжается.