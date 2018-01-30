Экс-главу челябинской фирмы обязали изучить более пятисот томов по его делу

ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Обвиняемый по уголовному делу о срыве ввода жилых домов в Челябинске, бывший гендиректор строительной компании "Гринфлайт" Сергей Мануйлов начал изучать 543 тома с материалами расследования, сообщил первый зампрокурора области Виталий Лопин.

По данным Генпрокуратуры РФ, было установлено, что бывшее руководство "Гринфлайта", действуя через сторонние коммерческие структуры, заключило договоры с более чем 3,9 тысячи граждан на долевое строительство 29 жилых домов в микрорайоне "Академ сити" на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей, однако обязательства по 2,9 тысячи договоров своевременно выполнены не были. На основании материалов, переданных прокуратурой Челябинска в органы предварительного расследования, было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", уточняет надзорное ведомство.

По данным прокуратуры региона, в ходе следствия учредителю и бывшему директору "Гринфлайт" Мануйлову предъявлено обвинение за "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" по факту совершения им ряда сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам "Гринфлайт".

"Предварительное расследование по данному уголовному делу завершено в ноябре прошлого года. В настоящее время обвиняемый знакомится с 543 томами этого дела, ознакомился он со 112 томами. После утверждения прокуратурой региона обвинительного заключения дело будет направлено в суд", — сказал Лопин на пресс-конференции.

Он уточнил, что потерпевшими по уголовному делу признаны 4,3 тысячи человек.