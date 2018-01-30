В ленинградском поселке насмерть замерзла женщина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Жительница Ленинградской области умерла от переохлаждения на Красноборской дороге поселка Тельмана, сообщает управление СК по области.

"Проводится проверка по факту обнаружения тела 49-летней женщины на Красноборской дороге поселка Тельмана … Предварительная причина смерти – переохлаждение организма, примерное время наступления смерти — около 10-15 часов", — говорится в сообщении.

Проводится судебно-медицинское исследование тела.