Двух пострадавших при хлопке газа на АЗС в Дагестане доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 30 янв — РИА Новости. Двое мужчин, пострадавших при хлопке газа на АЗС в Левашинском районе Дагестана, эвакуированы в ожоговое отделение больницы в Махачкалу, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Днем во вторник МЧС республики сообщило о хлопке на АЗС в селении Какамахи Левашинского района Дагестана. Источник агентства в экстренных службах заявлял, что два человека пострадали.

"При взрыве на АЗС пострадали двое мужчин 1956 и 1965 года рождения. Их состояние средней степени тяжести, ожоги третьей степени, они получили около 30% ожогов тела и эвакуированы в ожоговое отделение республиканской клинической больницы в Махачкале", — сказал представитель регионального Минздрава.

Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь в полном объеме.