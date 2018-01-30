Жителя Югры отправили в колонию за поджог автомобиля из ревности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за поджог из ревности автомобиля женщины, при котором пострадала еще одна стоящая рядом машина, сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, ночью мужчина из ревности к местной жительнице облил бензином, а затем поджег ее автомобиль Audi A3 около подъезда дома, при этом пламя перекинулось на соседнюю машину. Потушить огонь удалось только сотрудникам пожарной службы. Ущерб потерпевшие оценили суммарно более чем в 320 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело, как отметили в надзорном ведомстве, было возбуждено по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

"Суд… признал подсудимого виновным в совершении преступления, за которое назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы", — заявили в прокуратуре Нижневартовска, уточнив, что отбывать его поджигателю предстоит в исправительной колонии строгого режима.