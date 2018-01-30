На Сахалине восстановили электроснабжение 50 тысяч человек после аварии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение почти 50 тысяч человек в Сахалинской области, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Во вторник в 7.30 мск действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Южно-Сахалинская — Корсаковская" (ДЗО АО "РАО ЭС Востока" — ПАО "Сахалинэнерго") с неуспешными автоматическим повторным включением и ручным повторным включением. Без электроснабжения оставалось около 47,4 тысячи бытовых потребителей в городах Южно-Сахалинск и Корсаков.

"В 8.00 мск всем потребителям подано напряжение", — отмечает ведомство.