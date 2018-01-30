Самолет МЧС вернулся с поисков пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Самолет Бе-200 вернулся с безрезультатных поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"В 18.52 (11.52 мск) борт сел. Ничего не обнаружено", — сказал собеседник.

В понедельник сообщалось о прекращении активной фазы поисков судна. МЧС во вторник решило продолжить поиски авиацией в течение минимум двух дней.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".