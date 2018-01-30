В Петербурге вернули с повторного рассмотрения дело Ленэнерго

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга во вторник вернул прокурору с повторного рассмотрения уголовное дело в отношении бывших гендиректора и директора по финансам ОАО "Ленэнерго", осужденных к 4 и 3 годам колонии общего режима соответственно по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Московский районный суд Петербурга 10 мая приговорил Сорочинского к четырем, а Слепова — к трем годам колонии общего режима, признав обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкт-Петербургский городской суд 22 декабря удовлетворил апелляционные жалобы на эти приговоры и направил дело на новое рассмотрение, оба обвиняемых при этом были отпущены под подписку о невыезде.
"Суд усмотрел в обвинительном заключении существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор", — говорится в сообщении.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, апелляционная инстанция отменила приговор в связи с "несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона".