Уралец вломился в чужую квартиру и заставил хозяев спрыгнуть с балкона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Жителя Свердловской области, вломившегося в чужую квартиру и заставившего ее хозяев спрыгнуть с балкона, доставили в клинику, сообщил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел в понедельник в городе Волчанске, где по улице Мичурина в одном белье бегал 23-летний гражданин, ранее судимый за грабеж и находившийся под воздействием неизвестного вещества. Затем он зашел в один из домов и начал стучаться в квартиру на втором этаже, где проживают 28-летние супруги, их годовалый ребенок и 47-летняя мать мужа.

"Он просил срочно впустить его, помочь укрыться, так как его якобы кто-то преследует. Женщина впустила его. Тот схватил на кухне два ножа, перевернул жилище вверх дном и заставил всех взрослых выйти на балкон. Угрожая расправой, он заставил их спрыгнуть", — сказал Горелых.

Затем, добавил собеседник агентства, молодой человек забаррикадировался в помещении, а после прибытия полицейских тоже прыгнул с балкона, после чего его увезли в клинику. По пути он успел выбить ногами заднее стекло служебного УАЗа.