В Москве погибли двое мужчин при пожаре на стройке станции метро

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены после ликвидации пожара в бытовке на территории строящейся станции метро "Некрасовка" в Москве, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В ночь с 29 на 30 января 2018 года после тушения пожара в строительной бытовке, расположенной на территории строящейся станции метро "Некрасовка" в городе Москве, обнаружены тела двух мужчин 1993 и 1983 годов рождения, которые предположительно являлись рабочими на указанной стройке", — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, отмечает пресс-служба. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара.