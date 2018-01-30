Московский суд отправил под арест двух сторонников Навального

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Симоновский суд Москвы отправил под административный арест на 10 суток юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева и ведущего "Новостей на Навальный.Live" Дмитрия Низовцева за неповиновении полиции на акции 28 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Помазуеву Александру, обвиняемому по ст. 19.3 КоАП РФ, (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток", — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что за аналогичные нарушения суд арестовал на 10 суток и Низовцева.

По его словам, ведущая "Новостей на Навальный.Live" Елена Малаховская была оштрафована судом на тысячу рублей.

В понедельник судебными решениями участники воскресных протестных акций сторонников Алексея Навального, нарушавшие порядок в различных регионах России, получили наказания от штрафа и обязательных работ до 15 суток административного ареста.

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве РИА Новости сообщали о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

Как сообщал пресс-центр МВД России, полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они были отпущены из территориальных отделов, в отношении 175 из них составлены административные протоколы.