СК закрыл дело против бывшего первого зампреда Татфондбанка

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следователи закрыли дело против бывшего первого зампреда Татфондбанка Рамиля Насырова, так как он признал вину и дал показания на других фигурантов, сообщает СУСК России по Татарстану.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что следствие прекратило уголовное дело в отношении Насырова по делу о мошенничестве. Причиной такого решения, по его словам, послужило деятельное раскаяние Насырова.

Как заявили в СК, основной объем следственных действий с Насыровым завершен, причастность к совершению преступления он признал полностью, содействовал расследованию дела, дал изобличающие показания. Отмечается, что с учетом установленных по делу обстоятельств его действия квалифицированы по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"Насыров заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, которое следствием было удовлетворено по вышеуказанным основаниям", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что следователи продолжают расследование дела против бывшего предправления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина, обвиняемого в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления. Как отмечал ранее РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, прокуратура республики в порядке надзора изучит решение органа следствия о прекращении уголовного дела в отношении Насырова.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.