В Воронеже проверяют данные о том, что в ТЦ охранники избили посетителя

ВОРОНЕЖ, 30 янв — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта в крупнейшем торговом центре Воронежа, где охранники скрутили молодого человека, а затем якобы избили его, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД региона.

Информация об инциденте в крупнейшем торговом центре Воронежа — "Галерее Чижова" — появилась в издании moe-online накануне вечером. Согласно данным СМИ, 26 января двое охранников ТЦ сняли с эскалатора 18-летнего посетителя, сбили с ног и начали выкручивать ему руки. На опубликованном в интернете видео видно, как двое охранников из, по всей видимости, группы быстрого реагирования (в форменных куртках, с пистолетами, дубинками и наручниками) скручивают на глазах очевидцев парня в "трениках". После этого они куда-то ведут молодого человека. По словам родственников парня, ставших свидетелями инцидента, молодого человека отвели в служебное помещение, где, уже по его словам, избили дубинками.

"Инцидент произошел из-за того, что группа парней курила на парковке. Охранникам это не понравилось, и получился вот этот вот конфликт. Там были как несовершеннолетние, так и совершеннолетние граждане… Была действительно пятница. Охранники все установлены, опрошены, они дали объяснения. Проводится проверка, решается вопрос, будет ли уголовное дело или нет", — сказал представитель полиции.

По его словам, молодому человеку дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Собеседник агентства также отметил, что на охранников этого торгового центра "много жалоб, много материалов зарегистрировано".

Представитель ГУМВД области уточнил, что частные охранники не были группой быстрого реагирования, а, по словам одного из них, 18-летний парень ударил его банкой пива. Уголовное дело, по его словам, может быть возбуждено по статье "превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сестра пострадавшего молодого человека и их приятель рассказали изданию moe-online, что конфликт начался на парковке, где охранники попросили парня потушить сигарету, а потом якобы сказали обидные слова о его внешности и получили такой же ответ.

В самом торговом центре РИА Новости пока никак не могут прокомментировать информацию.