В Кузбассе наркодилер получил 13 лет за сожжение постоянного клиента

КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя города Прокопьевска, занимавшегося сбытом наркотиков, за убийство знакомого, тело которого он сжег, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, потерпевший неоднократно приобретал у обвиняемого наркотические средства, однако лично знаком с ним не был, общение происходило по телефону. В очередной раз, делая заказ, молодой человек предложил наркоторговцу встретиться и познакомиться, но получил отказ и нецензурно оскорбил его. Обвиняемый, находясь в тот момент в алкогольном опьянении, разозлился и решил проучить молодого человека.

"Он подкараулил последнего, когда тот забирал наркотическое средство из условленного места. После чего предъявил ему претензии по поводу оскорблений и начал избивать. Когда парень потерял сознание, обвиняемый поместил его в багажник автомобиля и вывез в район технологической дороги. Там мужчина избил потерпевшего до смерти, после чего забросал тело ветками и с места преступления скрылся", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, на следующий день обвиняемый решил более тщательно скрыть следы преступления: вернулся на место преступления, обложил тело потерпевшего автомобильными покрышками, облил горючей жидкостью и поджег. Тело мужчины с признаками термического воздействия обнаружили прохожие. Личность погибшего выяснили в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

"Установить по горячим следам подозреваемого не удалось. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции, а также проведенному комплексу необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в апреле 2016 года подозреваемый был установлен и задержан", — уточнили в СУ СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с сотрудниками ГУМВД по Кемеровской области при силовой поддержке подразделений ОМОН провели обыски в жилище подозреваемого и обнаружили около 0,4 килограмма растительного вещества. Химическая экспертиза подтвердила, что оно наркотическое.

В итоге 29-летний житель Прокопьевска признан виновным в убийстве и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, отмечает следствие.