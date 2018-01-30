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Происшествия

Адвокат: экс-глава СУСК по ЦАО Москвы считает, что Никандров его оговорил

11:5030.01.2018
(обновлено: 11:52 30.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко (в центре). Архивное фотоБывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко (в центре). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший начальник следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко не считает себя взяточником и убежден, что его оговорил генерал Денис Никандров, сообщила РИА Новости адвокат полковника Елена Федулова.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мосгорсуд признал арест сотрудника "Роснефти" законным

"Вину не признает. Мы считаем, что это оговор Никандрова, поскольку ему нужны были какие-то основания для заключения досудебного соглашения, а оговорить кого-либо еще, кроме Крамаренко, он не мог, так как остальные уже были привлечены к ответственности", — сказала Федулова.

По ее мнению, показания Никандрова "надуманные", а кроме них, по оценке адвоката, нет ни одного доказательства вины Крамаренко.

Также адвокат Крамаренко сообщила РИА Новости, что на момент ареста он уже уволился из "Роснефти", где, по данным источников агентства, возглавлял правовой отдел. Сейчас Крамеренко по всем процессуальным документам проходит как пенсионер, отметила Федулова.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник рассказал об обвинении работника "Роснефти" по делу Шакро Молодого
В минувшем декабре Лефортовский суд Москвы арестовал Крамаренко по делу о взятке от людей "вора в законе" Шакро Молодого. По данным источника РИА Новости, ему вменяется получение 200 тысяч долларов от бизнесмена Дмитрия Смычковского, объявленного ныне в международный розыск.

По версии следствия, Крамаренко вместе с главой Управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя ГСУСК Москвы Денисом Никандровым получил взятку от людей из окружения "криминального авторитета" Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).

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