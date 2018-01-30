Пациента НИИ имени Склифосовского обокрали в палате на 389 тысяч рублей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело после того, как неизвестный обокрал пациента в палате НИИ имени Склифосовского почти на 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Сама кража произошла в октябре 2017 года. Полиция тогда начала проверку по поступившему заявлению, а в понедельник следователи МВД возбудили уголовное дело о краже.

Как сообщили в главке, полицейские будут искать неизвестного, который украл личные вещи заявителя прямо в больничной палате. "Сумма материального ущерба составила 389 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Адрес кражи в сообщении полиции: Большая Сухаревская площадь, дом 3. Официально название медучреждения в главке не сообщили, однако по этому адресу находится НИИ имени Склифосовского.