В Воронеже ищут автора сообщения о "минировании" школы

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.3% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.2% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать Полиция устанавливает автора сообщения о "минировании" воронежской школы №57, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по области.

"Звонок в систему "112" поступил утром во вторник. Школу проверили, ничего не нашли", — сказал представитель ГУМВД, добавив, что в настоящий момент полиция устанавливает автора сообщения.

Как пояснил РИА Новости представитель школы, из-за проверки занятия оказались сдвинуты на час.