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Происшествия

Мосгорсуд признал арест сотрудника "Роснефти" законным

11:3430.01.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника "Роснефти", экс-главы следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого
В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках дела о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого санкционировал арест Крамаренко до 15 февраля.

"Решение Лефортовского суда Москвы от 27 декабря 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья.

Защита полковника Крамаренко просила суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, указывая, что экс-следователь не скрывался и делать этого не собирается.

"Нет ни одного доказательства того, что Крамаренко собирается скрываться, что он на кого-то там оказывает давление. На протяжении полутора лет расследования дела Крамаренко не скрывался от следствия и являлся к следователю ФСБ. Он был допрошен в качестве свидетеля пять раз", — сказала адвокат обвиняемого Елена Федулова, отметив, что Крамаренко знал, какие на него дают показания другие фигуранты, участвовал в очных ставках и опровергал эти показания.

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков известный под прозвищем Итальянец в Никулинском суде города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник Шакро Молодого не признал вину в участии в преступной группе
Прокурор был против изменения меры пресечения Крамаренко, указывая, в частности, на тяжесть преступления (полковнику вменяется получение взятки в особо крупном размере).

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в "Роснефть".

По версии следствия, он совместно с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя ГСУ СК Москвы Денисом Никандровым получили взятку от людей из окружения Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "криминальному авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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