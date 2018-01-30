Мосгорсуд признал арест сотрудника "Роснефти" законным

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника "Роснефти", экс-главы следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках дела о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого санкционировал арест Крамаренко до 15 февраля.

"Решение Лефортовского суда Москвы от 27 декабря 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья.

Защита полковника Крамаренко просила суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, указывая, что экс-следователь не скрывался и делать этого не собирается.

"Нет ни одного доказательства того, что Крамаренко собирается скрываться, что он на кого-то там оказывает давление. На протяжении полутора лет расследования дела Крамаренко не скрывался от следствия и являлся к следователю ФСБ. Он был допрошен в качестве свидетеля пять раз", — сказала адвокат обвиняемого Елена Федулова, отметив, что Крамаренко знал, какие на него дают показания другие фигуранты, участвовал в очных ставках и опровергал эти показания.

Прокурор был против изменения меры пресечения Крамаренко, указывая, в частности, на тяжесть преступления (полковнику вменяется получение взятки в особо крупном размере).

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в "Роснефть".

По версии следствия, он совместно с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя ГСУ СК Москвы Денисом Никандровым получили взятку от людей из окружения Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "криминальному авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).