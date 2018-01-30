Мосгорсуд признал арест сотрудника "Роснефти" законным

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника "Роснефти", экс-главы следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Лефортовского суда Москвы от 27 декабря 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья.
Защита полковника Крамаренко просила суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, указывая, что экс-следователь не скрывался и делать этого не собирается.
"Нет ни одного доказательства того, что Крамаренко собирается скрываться, что он на кого-то там оказывает давление. На протяжении полутора лет расследования дела Крамаренко не скрывался от следствия и являлся к следователю ФСБ. Он был допрошен в качестве свидетеля пять раз", — сказала адвокат обвиняемого Елена Федулова, отметив, что Крамаренко знал, какие на него дают показания другие фигуранты, участвовал в очных ставках и опровергал эти показания.
В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в "Роснефть".
По версии следствия, он совместно с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем руководителя ГСУ СК Москвы Денисом Никандровым получили взятку от людей из окружения Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "криминальному авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).