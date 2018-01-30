КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил без изменения приговор жителю Прокопьевска, осужденному на 12 лет за убийство женщины, которой он отомстил за свой прошлый срок, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, ранее мужчина отбывал наказание за умышленное причинение знакомой женщине тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия. За это по решению суда он отбыл 2 года в колонии, уточнили РИА Новости в прокуратуре.

"Освободившись из мест лишения свободы в мае 2017 года, он вернулся в Прокопьевск и, не простив потерпевшую за то, что из-за нее отбывал наказание, в июне 2017 года нанес ей один удар ножом в грудь, повредив сердце и убив ее", — сообщает ведомство.

При рассмотрении уголовного дела обвиняемый вину признал частично, дал показания о том, что у него не было умысла на убийство, выдвигал версии, что находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). Однако государственный обвинитель предоставил суду доказательства, уличавшие подсудимого в умышленном убийстве, и убедил суд в правильности квалификации его действий.

Адвокат осужденного не согласился с приговором и обжаловал его. Он просил вышестоящий суд переквалифицировать действия на статью "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и снизить наказание.

"Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу адвоката, выслушал возражения прокурора и посчитал квалификацию действий осужденного правильной. Оснований для снижения наказания также не усмотрено. Жалоба оставлена без удовлетворения, приговор — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима — без изменения", — отметили в прокуратуре и уточнили, что приговор вступил в законную силу.