С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Княжпогостский районный суд Коми приговорил к 9 годам колонии местного жителя, который убил молодую жену из-за аморального поведения и сжег ее останки, сообщает республиканская прокуратура.

Как установил суд, осенью 2016 года житель Княжпогостского района Коми поссорился со своей супругой, которая была моложе его на 20 лет, "на почве ее аморального поведения, неуважения к мужу и отсутствии заботы о совместных малолетних детях".

"В ходе ссоры мужчина схватил жену за горло одной рукой, а другой нанес несколько сильных ударов в область шеи, от которых женщина скончалась на месте. После безрезультатных попыток привести супругу в чувство мужчина понял, что убил ее и решил сокрыть труп. Он вывез тело в соседний Усть-Вымский район, сбросил останки в придорожную канаву, облил горючей жидкостью и поджег", — отмечает прокуратура.

Как уточняет республиканское надзорное ведомство, в ноябре в полицию сообщили о найденном человеческом черепе, впоследствии выяснилось, что череп принадлежал убитой женщине. В ходе предварительного расследования супруг признался в содеянном, а в ходе проверки показаний на месте продемонстрировал, каким образом осуществил преступление, однако в ходе рассмотрения дела в суде отказался от этих показаний, указывает прокуратура.

"Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", — информирует надзорное ведомство Коми.