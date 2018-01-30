С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Княжпогостский районный суд Коми приговорил к 9 годам колонии местного жителя, который убил молодую жену из-за аморального поведения и сжег ее останки, сообщает республиканская прокуратура.
"В ходе ссоры мужчина схватил жену за горло одной рукой, а другой нанес несколько сильных ударов в область шеи, от которых женщина скончалась на месте. После безрезультатных попыток привести супругу в чувство мужчина понял, что убил ее и решил сокрыть труп. Он вывез тело в соседний Усть-Вымский район, сбросил останки в придорожную канаву, облил горючей жидкостью и поджег", — отмечает прокуратура.
Как уточняет республиканское надзорное ведомство, в ноябре в полицию сообщили о найденном человеческом черепе, впоследствии выяснилось, что череп принадлежал убитой женщине. В ходе предварительного расследования супруг признался в содеянном, а в ходе проверки показаний на месте продемонстрировал, каким образом осуществил преступление, однако в ходе рассмотрения дела в суде отказался от этих показаний, указывает прокуратура.
"Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", — информирует надзорное ведомство Коми.