На Камчатке открыли дорогу к двум поселкам, закрытую из-за схода лавины

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – РИА Новости. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение с двумя поселками Быстринского района, прерванное в результате схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого УМВД.

"Последствия схода лавины устранены. Расчистка завала завершена. Движение на данном участке трассы восстановлено", — сказали в полиции.

Ранее в краевом УМВД проинформировали, что из-за схода лавины была закрыта дорога, которая соединяет посёлки Эссо и Анавгай с селом Мильково. Кроме того, по данным энергетиков, из-за схода снега деревьями был повреждён участок высоковольтной линии электропередачи, ведущей к этим посёлкам. В результате аварии без света остались 2,6 тысячи потребителей.

Как сообщили в компании "ЮЭСК" (дочернее общество "Камчатскэнерго"), на месте аварии в течение всего дня работали 14 специалистов оперативной бригады и четыре единицы спецтехники.

"Работу людей и техники затрудняют сложные погодные условия и мокрый плотный снег. С наступлением темноты, в условиях ограниченной видимости работы приостановлены до наступления светового дня, когда они вновь возобновятся", — отметили в пресс-службе компании.

Атмосферный вихрь подошёл к берегам Камчатки в понедельник. Он принес на полуостров осадки и сильный ветер. В крае объявлена лавинная опасность.