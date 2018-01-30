Якутские медики рассказали о состоянии сброшенного со второго этажа ребенка

ХАБАРОВСК, 30 янв – РИА Новости. Состояние 10-месячного ребенка из села Сунтар в Якутии, которого отец сбросил в лестничный пролет со второго этажа, остается крайне тяжелым, сообщает Минздрав республики.

Ранее сообщалось, что 24-летний житель села Сунтар подозревается в том, что ночью 28 января 2018 года сбросил со второго этажа в открытое межэтажное пространство лестничного пролета своего сына, который плакал и мешал ему спать. Пострадавший мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы. СКР возбудил дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Сунтарской больницы.

"Состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжается стабилизирующая терапия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник будет проведена повторная телемедицинская консультация с врачами-нейрохирургами и детскими реаниматологами из Якутска. Ранее врачи Сунтарской ЦРБ консультировались с нейрохирургами национального центра медицины.