Якутские медики рассказали о состоянии сброшенного со второго этажа ребенка

ХАБАРОВСК, 30 янв – РИА Новости. Состояние 10-месячного ребенка из села Сунтар в Якутии, которого отец сбросил в лестничный пролет со второго этажа, остается крайне тяжелым, сообщает Минздрав республики.
"Состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжается стабилизирующая терапия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник будет проведена повторная телемедицинская консультация с врачами-нейрохирургами и детскими реаниматологами из Якутска. Ранее врачи Сунтарской ЦРБ консультировались с нейрохирургами национального центра медицины.