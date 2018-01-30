В приморском поселке более 40 домов и школа остались без тепла в морозы

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Более 40 домов и школа ночью остались без тепла в поселке Сибирцево в Приморском крае из-за аварии на котельной, сообщает администрация края.

"Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на котельной №18, обслуживающей большую часть посёлка – 44 многоквартирных дома и одну из школ, произошла поломка в системе шлако- и золоудаления. Ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Авария произошла ночью 30 января. Сейчас котельная не работает. Как отмечают региональные власти, возобновить подачу тепла планируют к вечеру вторника, 30 января, но некоторое время потребуется на регулировку внутридомовых систем отопления.

По данным синоптиков, сейчас в Сибирцево 12 градусов мороза.