В Екатеринбурге из трех спортивных объектов эвакуировали свыше 300 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Более 300 человек были эвакуированы в Екатеринбурге из трех спортивных объектов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых по итогам проведенной полицейской проверки.

По его словам, эвакуации были проведены вечером в понедельник. Причиной стало получение силовиками электронного послания "откровенно криминального характера". Проверке подверглись Верх-Исетский оздоровительный центр, Дворец игровых видов спорта (ДИВС), дворец спорта "Уралец" и спорткомплекс "Калининец".

"Пришлось потревожить и попросить выйти на улицу 70 человек персонала и посетителей из "Уральца", 150 человек из "Калининца" и 115 человек из Верх-Исетского комплекса. В ДИВСе эвакуация не потребовалась. Тщательным проверкам подверглись все служебные помещения и прилегающая к зданиям территория. Могу констатировать, что реальной угрозы спортивным объектам и находившимся внутри людям не имелось. Никаких опасных предметов не обнаружено", — сказал Горелых, добавив, что сейчас ведутся поиски лже-минера.

Накануне в Екатеринбурге по телефону была "заминирована" Центральная городская клиническая больница № 1. Из помещений эвакуировали порядка 500 работников, посетителей и пациентов. Ничего опасного внутри также не нашли. Звонившего удалось вычислить и задержать. Им оказался один из граждан, находящихся на лечении в данном медучреждении.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.