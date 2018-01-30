Власти предостерегли от публикации непроверенных данных о судне "Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв — РИА Новости. Правительство Сахалинской области предостерегает журналистов от публикации непроверенных данных о судьбе пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы спасенных моряках. Некоторые СМИ растиражировали эти сообщения.

"Правительство Сахалинской области просит журналистов воздержаться от публикации непроверенных сведений о судьбе экипажа РМС "Восток", — говорится в сообщении.

В Японском море у берегов Приморского края продолжаются поиски рыболовного морозильного судна "Восток" (порт приписки – Невельск). В них участвуют суда, находящиеся в данном районе.

Морской спасательно-координационный центр в понедельник сообщил об остановке активной фазы поисков из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым. Искать их будут мимо проходящие суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщила, что 20 членов экипажа судна "Восток" считаются пропавшими без вести.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.