В Магадане ребенка завалило снегом с крыши дома

МАГАДАН, 30 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики госпитализировали полуторогодовалого ребенка, на которого обрушился снежный козырек с крыши одного из домов Магадана, сообщает прокуратура региона.

В Магадане побит абсолютный температурный максимум, из-за резкого потепления спасатели рекомендовали жителям быть осторожными вблизи домов – там, где висят снежные козырьки и сосульки.

"По предварительным данным, сегодня в 8.35 в Детскую соматическую больницу доставлен полуторагодовалый ребенок, получивший травму в связи с обрушением снега в районе одного из жилых домов по улице Набережной реки Магаданки в областном центре", — говорится в сообщении.

Дополняется, что проверку начала прокуратура Магаданской области.

"В ходе проверки будут изучены все обстоятельства случившегося, при наличии оснований незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время следственным отделом Магадана СУ СК России по Магаданской области проводится доследственная проверка" — уточняет ведомство.

Государственная жилищная инспекция Магаданской области также начала проверку, сообщает правительство региона.

"Начата проверка обстоятельств происшествия, она установит, в том числе, степень ответственности управляющей компании, которая обслуживает этот многоквартирный дом", — сообщает ведомство. По его данным, жизни девочки ничто не угрожает.

Дополняется, что губернатор Владимир Печеный дал распоряжение усилить меры безопасности в Магадане и других населенных пунктах, выявить скопления льда и снега, представляющие возможную опасность, и обезвредить их, а также установить ограждения для пешеходов.