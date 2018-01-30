Число заболевших кишечной инфекцией под Хабаровском выросло до 113 человек

ХАБАРОВСК, 30 янв – РИА Новости. Санитарные врачи ко вторнику зарегистрировали 113 случаев заболевания кишечной инфекцией в третьей гимназии в Хабаровске, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что с пятницы в третьей гимназии регистрируются заболевания кишечной инфекцией. К понедельнику было 106 заболевших, из них семеро взрослых, остальные дети. Четыре ребенка находятся в больнице. Возбудителем заболевания стал Норовирус, причиной – нарушения технологии приготовления и хранения салата. Гимназия закрыта на дезинфекцию. СКР возбудил уголовное дело.

После этого случая в Хабаровских школах начались проверки санитарного состояния столовых.

"Число пострадавших с пятницы достигло 113 человек. Среди них семеро взрослых, остальные дети. Заболевание у всех протекает в легкой или средней степени тяжести", — сообщается на сайте.

Отмечается, что по результатам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора приостановлена работа ЗАО "Контакт", которое организовывало питание школьников. Ранее также была приостановлена работа гимназии. Санитарные врачи нашли многочисленные нарушения норм санитарного законодательства.

"Деятельность гимназии и ЗАО "Контакт" приостановлена. Реализуется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий", — говорится в сообщении.