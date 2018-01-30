В Канске обрушилась крыша многоквартирного дома

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась ночью во вторник в городе Канске Красноярского края, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Жилой 12-квартирный дом находится в поселке Сплавной.

"В одноэтажном деревянном строении обрушилась шиферная крыша, повредив в нескольких квартирах потолочные строения. Во время происшествия в доме находились 20 жильцов, среди них восемь детей. Пострадавших нет. В настоящее время люди размещены у родственников", — сказал Кишкурин.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану имущества граждан.

Представитель краевого управления МЧС Алена Алексишина сообщила, что причиной обрушения стала ветхость строения — дом построен в 1938 году. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, но сами квартиры не повреждены.