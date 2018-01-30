Владелец пропавшего в Японском море судна настаивает на продолжении поисков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв — РИА Новости. Компания-владелец пропавшего в Японском море судна "Восток" — "ДВ-флот" настаивает на продолжении поисков экипажа, сообщил во вторник РИА Новости генеральный директор предприятия Станислав Мальчевский.

Накануне морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков, поскольку шансов найти экипаж "Востока" живым больше нет. Поиски продолжат проходящие мимо суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.

"Поиски не закончились, я только что разговаривал с представителями координационно-спасательного центра, там и самолеты летают и все прочее… Мы со своей стороны тоже настаиваем на продолжении поисков", — сказал Мальчевский.

По его словам, судно "Океан", которое "ДВ-флот" направил в район поисков ещё в минувшую субботу, до сих пор не добралось до места назначения.

"В море непогода, есть угроза обледенения, поэтому "Океан" продвигается медленно", — рассказал Мальчевский.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщила, что 20 членов экипажа судна "Восток" считаются пропавшими без вести.

Рыболовецкое судно "Восток", на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь утром 25 января, на нем сработал аварийный радиобуй. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу нашли два плота, людей на них не оказалось.