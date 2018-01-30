МЧС на Сахалине работает с родными экипажа пропавшего судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Психологи МЧС работают на Сахалине с родными рыбаков пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС РФ.

"Накануне психологи МЧС работали в Невельске для информационно-психологического сопровождения родственников экипажа судна при работе с ними следователей, фонда соцстрахования и трудовой инспекции. Психологи находились рядом, одному человеку потребовалась экстренная помощь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня психологи работают в Холмске.

"Психологи также объясняют, что достоверную информацию люди могут получить по телефону "горячей линии", а не в СМИ. Ряд СМИ проявил себя не с лучше стороны, когда распространил непроверенную обнадеживающую информацию. А когда родственникам моряков ее официально опровергали, это наносило еще более тяжелую травму", — сказал собеседник.

Ранее в соцсетях прошла информация о якобы спасенных моряках. Некоторые СМИ растиражировали эти сообщения.

Накануне морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым. Искать их будут мимо проходящие суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".