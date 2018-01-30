Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пожар, охвативший 1000 квадратных метров на складе с растительными маслами во Владивостоке, ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее РИА Новости в МЧС рассказали, что спасатели тушат крупный пожар на складе во Владивостоке, при возгорании обрушилась кровля здания. Наблюдалось открытое горение по всей площади здания, пожару был присвоен второй ранг сложности.

"В 01.33 (хбр.) пожар был локализован. В 04.22 (хбр.) — ликвидировано открытое горение",- говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших во время пожара нет. Угрозы распространения огня нет. В тушении задействовано 45 человек и 13 единиц техники. В настоящее время идёт проливка конструкций.