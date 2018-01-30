МЧС продолжит поиски судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. МЧС решило продолжать поиски авиацией пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Руководство ведомства решило продолжать поиски, в район сегодня вылетят два самолета Бе-200", — сказал собеседник.

По его словам, как долго авиация продолжит поиски – неизвестно, как минимум во вторник и среду точно.

Накануне морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым. Искать их будут мимо проходящие суда.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".