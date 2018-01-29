Под Калининградом на двухлетнего ребенка упала надгробная стела

КАЛИНИНГРАД, 29 янв — РИА Новости. Следственные органы управления СК по Калининградской области возбудили уголовное дело после того, как на ногу двухлетнему ребенку упала плохо закрепленная надгробная стела, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СК по региону Наталья Гацко.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2017 года на кладбище в поселке Взморье Светловского городского округа на ногу двухлетнему ребенку упала надгробная стела, не закрепленная должным образом. Мальчик получил перелом ноги.

"Как полагает следствие, рабочие индивидуального предпринимателя оказали услугу по обустройству захоронения, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что и повлекло травмирование малолетнего", — сообщила представитель ведомства, отметив, что расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.