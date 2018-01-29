Во Владивостоке загорелся склад

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спасатели тушат крупный пожар на складе во Владивостоке, при возгорании обрушилась кровля здания, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

"Сегодня поступила информация о пожаре в складском здании по адресу: город Владивосток, улица Фанзавод, дом 1", — сказал представитель Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС РФ.

Площадь пожара составляет около одной тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

К месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Также к месту пожара направлен пожарный поезд. На ликвидации пожара заняты более 40 человек и свыше 10 единиц техники.