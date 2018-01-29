МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители проверяют помещения шести больниц в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что кинологи проверяют Боткинскую больницу.
"Угроза взрыва поступила в адрес городских клинических больниц №70, 67, 52, 31 и имени Буянова", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в понедельник сообщалось о проверках после анонимных звонков о "минировании" более 20 зданий в столице, включая Госдуму и общественную приёмную Совета Федерации, несколько управ, Ростуризм и Москомархитектуры.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.