Источник: в Москве проверяют шесть больниц после звонков о "минировании"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители проверяют помещения шести больниц в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что кинологи проверяют Боткинскую больницу.

"Угроза взрыва поступила в адрес городских клинических больниц №70, 67, 52, 31 и имени Буянова", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в понедельник сообщалось о проверках после анонимных звонков о "минировании" более 20 зданий в столице, включая Госдуму и общественную приёмную Совета Федерации, несколько управ, Ростуризм и Москомархитектуры.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.