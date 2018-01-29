В Саратове устранили аварию, нарушившую водоснабжение около ста домов

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости. Коммунальщики в понедельник устранили аварию на городском водопроводе, из-за которой с воскресенья почти в 100 многоквартирных домах Саратова были снижены параметры холодного водоснабжения, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что в воскресенье произошел порыв на трубопроводе диаметром 600 миллиметров у дома №9А по улице Перспективная. В результате в 93 жилых многоквартирных домах Ленинского района города были снижены параметры холодного водоснабжения. Прокуратура держала ход устранения аварии на контроле.

"Ремонтные работы на водоводе по адресу улица Перспективная, 9А завершены. На поврежденном участке были проведены сварочные работы… Специалисты приступили к восстановлению штатного режима подачи холодной воды потребителям… Заполнение водоводов производится постепенно во избежание гидроударов и появления новых повреждений", — говорится в сообщении.