Житель Краснодара получил год колонии за сообщение о "минировании" ТЦ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Житель Краснодара, сообщивший о "минировании" торгового центра "Галерея Краснодар", получил год колонии-поселения, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Суд установил, что в апреле 2017 года, молодой человек, находясь в ТРЦ "Галерея Краснодар", чтобы создать панику и отвлечь внимание правоохранителей, сообщил сотрудникам клининговой компании о закладке взрывного устройства на территории торгового центра. Сотрудники спецслужб эвакуировали более 4 тысяч посетителей центра, и после осмотра центра сообщение о "минировании" не подтвердилось.

Краснодарца признали виновным по статье УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, повлекшее причинение крупного ущерба).

"С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также суд взыскал со злоумышленника средства, затраченные на работу оперативников и спасателей.