Мосгорсуд смягчил приговор астрологу Зараеву за мошенничество с квартирами

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мосгорсуд смягчил на два месяца приговор астрологу Александру Зараеву, получавшему три года колонии за крупное мошенничество с квартирами пожилой москвички, которая была его клиенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор Хамовнического суда Москвы был изменен, суд апелляционной инстанции смягчил приговор до двух лет и 10 месяцев общего режима", — сказала сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, президент Русской астрологической школы Зараев признан виновным в крупном мошенничестве, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение. Хамовнический суд Москвы 4 сентября 2017 года признал астролога виновным и определил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как заявляют следствие и суд, с апреля 2013 года по июнь 2014 года Зараев, обладая навыками манипулятивных и других техник психологического воздействия, убедил пожилую москвичку в необходимости перезахоронения тела ее умершей дочери, а также сообщил о якобы понесенных им затратах в 3 миллиона рублей. По информации следствия и суда, Зараев создал у потерпевшей впечатление, что у нее есть перед ним финансовая задолженность, которую она была вынуждена "вернуть" путем продажи квартиры на улице Нагорной.

Астролог продолжал обманывать пенсионерку, и, зная о ее планах продать вторую квартиру на Севастопольском проспекте за 6 миллионов рублей, пообещал женщине заключить договор пожизненной ренты и выплатить ей указанную сумму за год. Воспользовавшись тем, что потерпевшая плохо видит, Зараев заключил с ней договор купли-продажи квартиры на 1 миллион рублей, о чем умолчал, а деньги в дальнейшем не вернул.