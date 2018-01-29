Прокуратура проверит работу гостиницы на Ольхоне, где произошел пожар

ИРКУТСК, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура Ольхонского района проверит работу гостиницы, где в воскресенье произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель Иркутской областной прокуратуры.

В воскресенье утром в поселке Хужир сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Пятеро пострадавших были доставлены вертолетом санавиации в Иркутск, среди них шесть граждан Республики Корея. Два человека во время пожара погибли, предположительно, это граждане Китая.

"Будет проведена прокурорская проверка на предмет соблюдения законности работы данного туристического объекта", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году прокуратурой Ольхонского района были проведены проверки соблюдения природоохранного законодательства владельцами туристических баз, расположенных на побережье Байкала. В частности, было установлено, что 16 из них осуществляют деятельность незаконно под видом использования земель для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

По словам главы Хужирского муниципального образования, владельцы сгоревшей гостиницы зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.