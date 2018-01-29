Боткинскую больницу в Москве проверяют после звонка о "минировании"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полицейские кинологи проверяют Боткинскую больницу на севере Москвы, эвакуация не проводится, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее в понедельник сообщалось о проверках после анонимных звонков о "минировании" более 20 зданий в столице, включая Госдуму и общественную приемную Совета Федерации, несколько управ и помещения Москомархитектуры.

Медсестры попросили пациентов разойтись по палатам и не выходить в коридоры, пока полицейские с собакой не осмотрят этаж, при этом никакого объявления о том, что конкретно ищет наряд, не было.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.