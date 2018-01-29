Суд продлил арест бывшего зампреда пензенской думы по делу о взяточничестве

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский районный суд Пензы в понедельник продлил до 3 апреля срок ареста бывшего заместителя председателя городской думы Георгия Тюрина, обвиняемого в покушении на получение взятки от бизнесмена на сумму 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости представитель суда.

Следствие сообщило о задержании Тюрина 4 мая 2017 года. По версии следствия, 1 миллион рублей обвиняемый получил в ноябре 2016 года, а также предложил передать ему помещение в одном из зданий в Пензе на сумму более 24 миллионов рублей, договор купли-продажи которого в итоге был оформлен на его сына. Тюрин после ареста был снят с должности вице-спикера гордумы, но остался депутатом. "Единая Россия" приостановила членство Тюрина в партии до решения суда.

"Сегодня продлили (срок содержания под стражей) на два месяца, до 3 апреля включительно", — сказала собеседница агентства.

Тюрин обвиняется по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В СУСК ранее сообщили, что в Пензе под домашний арест взят адвокат, обвиняемый в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения Тюрину. Следователи установили, что адвокат помогал реализации соглашения между Тюриным и бизнесменом о передаче взятки и, действуя в интересах обеих сторон, изготовил предварительный договор купли-продажи, согласно которому предприниматель передавал сыну депутата помещение. Также, по версии следствия, адвокат изготовил фиктивные документы о якобы состоявшейся оплате бизнесмену по этому договору свыше 24 миллионов рублей.