В России снизилось число преступлений, совершенных иностранцами

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Иностранцы по итогам 2017 года стали совершать в России на 6,6% меньше преступлений, сообщает Генпрокуратура РФ в официальном канале ведомства в Telegram.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 41 047 преступлений, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что из них свыше 36,2 тысяч преступлений совершено гражданами из СНГ (5,9%). Эта цифра составила 88,3% от объема всех преступлений, совершенных не гражданами России.

Количество преступлений, совершенных в 2017 году в отношении иностранцев и лиц без гражданства, уменьшилось на 6,3% (более 14,6 тысячи).